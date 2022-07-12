Демограф рассказал о «перенаселении» планеты

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Согласно прогнозам, в ноябре численность населения Земли достигнет 8 миллиардов человек. О том, способна ли наша планета прокормить такое количество людей, рассказал в интервью ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев.

Эксперт отметил, что в настоящее время в мире производится гораздо больше продовольствия, чем нужно населению.

— Нет ни одного демографического прогноза, который давал бы такую цифру населения, которое Земля не могла бы прокормить. Экономика произведет гораздо больше продовольствия, чем надо. Но вот как его довезти до тех, кто в нем нуждается, — это большая проблема, — заявил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он пояснил, что сложности возникают не из-за перенаселенности, а в связи с неравномерностью развития. В некоторых странах рождаемость падает, а, например, в Африке существует серьезная проблема перенаселения.

Ранее в Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН сообщили, что, согласно прогнозу, население планеты достигнет 8 миллиардов человек 15 ноября 2022 года, а Индия обгонит Китай в качестве самой населенной страны в 2023 году, передает Nation News.

До этого эволюционный биолог и редактор журнала Nature Генри Ги утверждал, что если по Земле не ударит внешний форс-мажорный катаклизм, то человечество погубят феминизм, урбанизм и «бракованные» мужчины.