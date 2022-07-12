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Начался прием заявок в конкурс «Московские мастера» в сфере СМИ

Георгий Соланович
Город
Начался прием заявок в конкурс «Московские мастера» в сфере СМИ
Фото: Pexels

Начался прием заявок на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных средств массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия во вторник, 12 июля.

Подать заявку на участие можно в печатной форме до 1 августа. Конкурс будет проводиться по номинациям: «Менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве», «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве» и «За достижения в области распространения печатных СМИ».

— Победителей конкурса будет определять жюри, в состав которого войдут представители Правительства Москвы, профильных общественных организаций, участники объединений издателей и распространителей печатной продукции, руководители ведущих редакций, холдингов и издательских домов, — отметили в пресс-службе.

Для лучших представителей отрасли предусмотрены специальные призы.

До этого сообщалось, что Михаэл Нестеренко, сотрудник Московского авиацентра, занял второе место в ежегодном конкурсе «Московские мастера». Участникам предстояло ответить на теоретические вопросы, выполнить нормативы и показать навыки спасения. Затем спасатели состязались в альпинизме, спасательных операциях на высоте и оказании первой помощи.

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