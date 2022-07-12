Депутат Милонов призвал создать государственный туристический сервис для поездок за границу

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить государственный либо частно-государственный сервис (агентство) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма.

Как отметил депутат, сейчас россияне снизили интенсивность зарубежного отдыха, сделав выбор в пользу внутреннего туризма. Но все же есть те, кто хотел бы поехать на отдых за границу.

По его словам, из-за ухода западных компаний и сервисов с российского туристического рынка сектор зарубежного отдыха представляет собой перспективное направление для организации новых предприятий по оказанию подобных услуг.

— В данной связи выглядит целесообразным учреждение государственного либо частно-государственного сервиса (агентства) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма, — отметил Милонов.

Депутат пояснил, что данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах, передает RT.

Ранее россиянам рассказали об особенностях летнего отдыха в Крыму.