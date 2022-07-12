«Увидеть и накормить»: звездные повара Москвы путешествуют по стране
Стартовало новое многосерийное кулинарное шоу «Повара на колесах». Об этом во вторник,12 июля, сообщил цифровой туристический сервис RUSSPASS.
Проект «Повара на колесах» состоит из 10 серий. В каждом из них два известных московских шеф-повара отправляются в один из городов России на брендированном автомобиле с кухней внутри в поисках локальных продуктов для своего нового рецепта.
Съемки первого сезона пройдут в Рязани, Туле, Нижнем Новгороде, Суздале, Воронеже, Липецке, Костроме, Ростове, Ярославле и Сергиевом Посаде.
Новые серии будут появляться каждую неделю в сообществах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
В главных ролях выступят пять пар звездных шеф-поваров Москвы из популярных ресторанов. Некоторые из них вошли в гид Michelin.
В каждом городе повара с помощью сервиса RUSSPASS будет знакомиться с местными достопримечательностями, пробовать еду в лучших местных ресторанах и гастробарах.
Каждая серия заканчивается тем, что шефы готовят блюдо с применением местного специалитета на центральной улице города и угощают местных жителей.
После этого горожане выбирают победителем одного из поваров. После возвращения шефы внедряют блюдо в меню своего ресторана. Первая серия посвящена Рязани.
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