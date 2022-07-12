«Увидеть и накормить»: звездные повара Москвы путешествуют по стране

Фото: Сервис RUSSPASS.

Стартовало новое многосерийное кулинарное шоу «Повара на колесах». Об этом во вторник,12 июля, сообщил цифровой туристический сервис RUSSPASS.

Проект «Повара на колесах» состоит из 10 серий. В каждом из них два известных московских шеф-повара отправляются в один из городов России на брендированном автомобиле с кухней внутри в поисках локальных продуктов для своего нового рецепта.

Съемки первого сезона пройдут в Рязани, Туле, Нижнем Новгороде, Суздале, Воронеже, Липецке, Костроме, Ростове, Ярославле и Сергиевом Посаде.

Новые серии будут появляться каждую неделю в сообществах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

В главных ролях выступят пять пар звездных шеф-поваров Москвы из популярных ресторанов. Некоторые из них вошли в гид Michelin.

В каждом городе повара с помощью сервиса RUSSPASS будет знакомиться с местными достопримечательностями, пробовать еду в лучших местных ресторанах и гастробарах.

Каждая серия заканчивается тем, что шефы готовят блюдо с применением местного специалитета на центральной улице города и угощают местных жителей.

После этого горожане выбирают победителем одного из поваров. После возвращения шефы внедряют блюдо в меню своего ресторана. Первая серия посвящена Рязани.

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