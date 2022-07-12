Украинские боевики совершили теракт против мирного населения

Фото: gur.gov.ua

Украинские националисты за прошедшие сутки шесть раз обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. По предварительным данным, семь человек погибли, 80 ранены.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев уточнил, что число погибших может увеличиться — люди пока остаются под завалами или заблокированы в поврежденных домах.

— Это цинично, отвратительно, мерзко и преступно. Это террористический акт против мирного населения, — подчеркнул Леонтьев.

В результате обстрела сдетонировали склады с минеральными удобрениями. Пострадали сотни домов и объектов инфраструктуры: больница, детсады, храмы, школы, два городских рынка. Уничтожен завод, производивший оборудование для гидроэлектростанций, и склад с 35 тоннами гуманитарных грузов. В Новой Каховке прервано газо- и электроснабжение, но продолжает работать водопровод.

— Запускаем оперативный штаб помощи пострадавшим, создаем телефонную горячую линию для горожан, формируем рабочие группы по расселению жителей разрушенных домов, восстановлению инфраструктуры, — заявила замглавы ВГА Херсонской области Екатерина Губарева.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что виновных в обстреле Новой Каховки нужно отдать под трибунал.

— Украинского государства больше не существует, вместо него организовалась террористическая ячейка. Но очень скоро придет время, когда все преступные приказы будут рассматриваться военным трибуналом и наказание за них будет таким же суровым, как и степень преступления, — добавил Евгений Балицкий.

Военные следователи из России уже начали работать на месте обстрела. А в Новой Каховке начались выплаты компенсаций. Семьи погибших получат по два миллиона рублей, пострадавшие — по 400 тысяч рублей.

Тем временем Фонд писателей России «Звезды над Донбассом» собрал для помощи ДНР более 12 миллионов рублей. Эти деньги потратили на закупку продуктов для жителей Мариуполя, сообщил председатель Общественной палаты республики Александр Кофман.

А в Запорожской области добровольцы создают новое общественное движение «Мы вместе с Россией».

— Это преступление — не использовать в условиях войны потенциал людей, которые хотят принести пользу. В это движение входят волонтеры, специалисты — люди, которые могут принести пользу: наколоть дров, принести воду, отремонтировать и так далее, — сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он добавил, что уже сейчас многие жители освобожденного региона хотят вступить в ряды добровольцев.

Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко сообщил о возбуждении более 100 уголовных дел по действиям боевиков нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ). Подозреваемые уже находятся в СИЗО, в основном им вменяются статьи по терроризму и массовым убийствам.

Суровые наказания ждут и иностранных наемников, которые сражаются на стороне украинской армии.

— Их ждут в случае захвата живыми судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения, — сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

— Террористический удар по Новой Каховке — еще одно преступление киевского режима. Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким всех, кто стал жертвами этого преступления. Крым готов оказать людям и городу всю необходимую помощь. Задачи у террористов всех мастей всегда одинаковы: запугать мирное население, не допустить налаживания нормальной жизни. Но ни то ни другое у них не получится.