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Реконструкцию газопровода в Коптеве завершили на 90 процентов

Георгий Соланович
Город
Реконструкцию газопровода в Коптеве завершили на 90 процентов
Фото: Пресс-служба Мосгаза
Россия, Москва, Северный административный округ, район Коптево Карта всех событий

Специалисты завершили работы по реконструкции газопровода в столичном районе Коптево на 90 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 13 июля.

— В Коптеве обновят более полутора километров газовых сетей. Сейчас работы по улучшению качества газопровода низкого давления идут на улицах Новопетровской и Приорова... Работы по реконструкции выполнены уже на 90 процентов. После их завершения в закрытом переходе проведут пневматические испытания для проверки герметичности газопровода, а в дальнейшем — врезку в действующую газораспределительную сеть, — говорится в сообщении.

Реконструкция газопровода позволит улучшить технические показатели трубопровода. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован до октября текущего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве с начала года согласовали 67 проектов капитального ремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах. В рамках работ специалисты обновят внутридомовой газопровод низкого давления, заменят стояки и участки подводок к газовым приборам, а также установят отключающие устройства на опусках перед газовыми приборами.

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