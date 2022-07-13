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«Буду ли я рада мальчишке?»: Тодоренко порассуждала о поле будущего ребенка

Александр Афонин
Общество
«Буду ли я рада мальчишке?»: Тодоренко порассуждала о поле будущего ребенка
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала поклонникам, что пока не делала УЗИ и не знает какого пола будет ее будущей ребенок. Однако ей это и неважно.

— Хочу ли я стать мамой девочки? Однозначно да! Это очень увлекательный и, уверена, невероятный опыт, совершенно другая энергия. Буду ли я рада мальчишке? 100 процентов, — сказала она.

Телеведущая отметила, что не стала делать ставки на пол будущего ребенка. Несмотря на то что это позволит собрать «миллионные охваты», ей вовсе неважна такая информация. По ее словам, главное, чтобы малыш был здоров.

Кроме того, Тодоренко считает, что быть единственной женщиной в семье — большая привилегия. Особенно когда находишься в окружении трех Топаловых, отметила блогер в своем Telegram-канале.

До этого ряд СМИ сообщил, что телеведущая Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. По предварительной информации, она родила своему мужу Владу Топалову девочку.

Однако позже представитель Тодоренко опровергла информацию о рождении второго ребенка. Она отметила, что подобные новости — обычная ложь.

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