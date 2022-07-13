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FT: На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить

Александр Афонин
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FT: На Украине назвали условие, без которого страна не сможет выжить
Фото: president.gov.ua

Правительство Украины нуждается в ежемесячных выплатах от стран Запада в размере девяти миллиардов долларов. Это необходимо для восполнения дефицита бюджета. Об этом в среду, 13 июля, сообщило издание Financial Times.

— Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно, — приводит издание слова экономического советника президента Украины Олега Устенко.

Автор материала добавил, что остановка экспорта зерна и металлов привела Украину к тому, что страна лишилась валютной выручки. Кроме того, Киев оказался вынужден в ускоренном режиме сжигать валютные резервы. Это связано с тем, что центральный банк, в целях восполнения финансирования, осуществляет закупку гособлигаций.

Министерство финансов США предупредило, что экстренные меры поддержки могут со временем повлиять на предоставление услуг. Союзникам же необходимо как можно быстрее приступить к выделению грантов и кредитов, передает РИА Новости.

Накануне глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил, что среди государств Евросоюза нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро. По его словам, это связано с усталостью от конфликта.

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