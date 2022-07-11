Глава Минфина Украины заявил о нежелании некоторых стран ЕС оказывать поддержку Киеву из-за усталости от конфликта

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Среди государств Евросоюза нет единого мнения относительно пакета помощи Украине в размере девяти миллиардов евро из-за усталости от конфликта. Об этом сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко в понедельник, 11 июля.

— Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно. Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали. Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ, — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Также Марченко заявил, что Германия намеренно блокирует выделение пакета помощи Украине, поскольку выступает против его финансирования за счет общего европейского долга.

— Евросоюз согласовал финансовую помощь Украине в размере девяти миллиардов евро, но что мы видим на данный момент? Может быть миллиард в этом месяце. Потом может быть пауза: между правительствами ЕС нет согласия. Некоторые правительства не готовы поддержать Украину такой суммой, — сказал министр.

По его мнению, Европа была единой в этом вопросе в первые месяцы после начала спецоперации, а сейчас государства разобщены. Он добавил, что Украине необходимо получать пять миллиардов евро помощи в месяц.

— В июле она ожидается больше четырех (миллиардов — прим. «ВМ»), но все зависит от европейской бюрократии. Наши партнеры ожидают, что мы подробно покажем, как мы тратим их деньги. Их нельзя тратить на военные цели, только на социальные и гуманитарные программы, — подытожил Марченко.

До этого сообщалось о заявлении экс-президента Польши Леха Валенсы, что в России необходимо «форсировать смену политического строя» и спровоцировать «восстание народов», а также «расчленить» страну или сократить ее население до 50 миллионов человек ради безопасности в мире.

Это вызвало волну негативных комментариев в интернете. Многие пользователи соцсетей назвали экс-президента Польши преемником фашизма и предрекли его стране проблемы в мировом сообществе из-за русофобии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал эти высказывания «бредом» и посоветовал ЕС «заняться собственными проблемами».