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Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал «расчленить» Россию.

Он подчеркнул, что необходимо «форсировать смену политического строя» в России и спровоцировать в ней «восстание народов». Чтобы достичь безопасности в мире, считает лауреат Нобелевской премии мира, необходимо «расчленить» страну или сократить ее население до 50 миллионов человек.

Экс-президент признал, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния. Однако ЕС и США имеют на это право, передает слова Валенсы РИА Новости со ссылкой на Le Figaro.

7 июля директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что планы Польши установить контроль над западной Украиной несут опасность для всей Европы. По его словам, страна может открыть настоящий «ящик Пандоры», подчинив себе часть украинских земель.

Бывший депутат Сейма Польши Матеуш Пискорский заявил, что НАТО не будет помогать Польше, если она примет решение о введении своих войск на Украину. Он подчеркнул, что ввод войск на Украину польской стороной возможен только после одобрения такого шага кураторами из Британии и США.