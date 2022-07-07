Экс-депутат сейма Польши: НАТО не поможет Варшаве в случае введения войск на Украину

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Североатлантический альянс не будет помогать Польше, если Варшава примет решение о введении своих войск на Украину. Об этом сообщил бывший депутат сейма страны Матеуш Пискорский.

По его словам, Варшава в случае военной помощи Киеву будет неминуемо втянута в открытый конфликт с Москвой.

— Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов, — заявил Пискорский.

Экс-депутат подчеркнул, что ввод войск на Украину польской стороной возможен только после одобрения такого шага кураторами Британии и США. В противном случае Варшава может не рассчитывать на помощь НАТО, передают «Известия».

До этого премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику официальному Киеву. По его словам, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине на данный момент кажутся более чем выполнимыми.