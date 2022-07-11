«Полный шизофренический бред»: депутат ГД Слуцкий прокомментировал заявления Валенсы о России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Запад не дождется «кровавого переворота» в России, скорее, восстание устроят европейцы, недовольные «бездарной» антироссийской политикой своих властей. Такое мнение высказал лидер ЛДПР, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления польского политика о разделе России.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в России необходимо «форсировать смену политического строя» и спровоцировать «восстание народов», а также «расчленить» страну или сократить ее население до 50 миллионов человек. По его словам, это нужно сделать ради безопасности в мире.

В ответ на высказывание бывшего главы Польши Слуцкий заявил, что западные страны не дождутся «кровавого переворота» в России.

— Он (Валенса — прим. «ВМ») тут же дает индульгенцию США, Европе и НАТО на «расширение зоны своего влияния», так как они идут «демократическим» путем. Как эту «демократию» насаждали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, да и на той же Украине, мы прекрасно помним. Оружием и организацией кровавых переворотов. В России такого не дождетесь! Ответят и экс-президенту Польши, и его сюзеренам на Западе, — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению лидера ЛДПР, Валенса сделал подобное заявление «не от большого ума».

— Варшава, очевидно, спит и видит, как бы ослабить Россию по модели развала СССР или расчленения Югославии. Силенок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред, — отметил политик.

Восстание, скорее всего, могут устроить жители Варшавы, Брюсселя или других европейских городов, поскольку цены на топливо грядущей зимой «пробьют потолок из-за бездарной антироссийской политики», подчеркнул Слуцкий и посоветовал ЕС заняться собственными проблемами.

До этого сообщалось о волне негативных комментариев, вызванной заявлениями Валенсы. Многие пользователи соцсетей назвали экс-президента Польши преемником фашизма и предрекли его стране проблемы в мировом сообществе из-за русофобии.