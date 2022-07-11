«Не против русских»: призывы экс-президента Польши «расчленить» Россию вызвали негодование в Сети

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Пользователи социальных сетей пришли в ярость из-за высказываний бывшего президента Польши Леха Валенсы о России. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля.

Ранее бывший глава государства заявил о необходимости «форсировать смену политического строя» в России и спровоцировать в ней «восстание народов». Кроме того, по его словам, ради безопасности в мире нужно «расчленить» страну или сократить ее население до 50 миллионов человек.

Однако заявления Валенсы не поддержали и даже раскритиковали в интернете. Многие пользователи соцсетей назвали экс-президента Польши преемником фашизма и предрекли его стране проблемы в мировом сообществе из-за русофобии.

— Этот пожилой польский политик предложил сократить население России до 50 миллионов человек и разделить страну. Других способов поляки, видимо, не знают — самих делили четыре раза. И опять на Россию лают — скоро будет пятый раз. Старая добрая польская антироссийская ненависть, — цитирует РИА Новости нескольких комментаторов.

Также пользователи соцсетей выразили мнение, что единственный возможный вариант достичь мира в регионе — это действовать «вместе с Россией, а не против русских».

До этого директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Польша занимается вопросом создания на Западной Украине прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польской армии. Он уточнил, что Польша параллельно рассматривает проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны».

По словам Нарышкина, планы Польши установить контроль над Западной Украиной несут опасность для всей Европы.

В свою очередь экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский заявил, что НАТО не будет помогать Польше, если она примет решение о введении своих войск на Украину. Он подчеркнул, что ввод войск на Украину польской стороной возможен только после одобрения такого шага кураторами из Британии и США.