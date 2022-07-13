«Вечерняя Москва» возглавила топ-3 народного голосования премии «Медиа-Менеджер России»

Фото: оргкомитет премии «Медиа-Менеджер России»

Представитель «Вечерней Москвы» Елена Шпаковская заняла первое место в народном голосовании премии «Медиа-Менеджер России». Финансовый директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» набрала 3227 голосов. Второе место с 3066 голосами занял генеральный директор ООО «Русский Медиа Альянс» Андрей Дёмин, третье — генеральный директор коммуникационного агентства «Главный советник» Борис Молодов, набравший 2154 голоса.

Народное онлайн-голосование проводится на сайте премии «Медиа-Менеджер России» для того, чтобы члены семьи, коллеги, партнеры номинантов и представители медиаотрасли могли оценить их заявки и выразить им свою поддержку. Сама премия вручается по результатам голосования жюри.

— Надо отметить, что эти три первых места подчеркивают силу команд номинантов-победителей в народном голосовании, возможности и силу их окружения и азарт соревнования, — говорится в официальном Telegram-канале премии.

По решению жюри премии Елена Шпаковская стала победителем 2022 года в номинации «Топ-менеджмент в печатных медиа». Она удостоилась награды за разработку и внедрение эффективной финансово-экономической модели медиахолдинга. Кроме того, лауреатом премии в номинации «Главный редактор печатных медиа» стала шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя» Алена Прокина. Она получила награду за организацию оперативного информирования и создание оригинальной подачи мер профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Национальная премия «Медиа-Менеджер России» была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ». Первое вручение премии состоялось в 2001 году. Цели премии — отметить на конкретных примерах наиболее интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, к ее специфике и структуре, представить лучших медиаменеджеров текущего года. Номинанты премии — руководители московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний.