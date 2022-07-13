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Украинский законопроект о признании суверенитета Ичкерии в Кремле назвали «юридическим казусом»

Елена Самойлова
В мире
Украинский законопроект о признании суверенитета Ичкерии в Кремле назвали «юридическим казусом»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Кремле прокомментировали украинский законопроект о признании суверенитета республики Ичкерия*. В среду, 13 июля, официальное мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проект постановления украинских депутатов о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия* был внесен в Верховную раду Украины некоторое время назад.

По словам представителя Кремля, украинский законопроект создан «безграмотно» и отражает качество законотворчества в Киеве.

— Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. Это просто юридический казус такой, — цитирует Пескова ТАСС.

Свое мнение по поводу данного документа высказал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что о ликвидации Ичкерии* объявили в 2007 году сами же бывшие ичкерийцы. В тот же год был создан так называемый Имарат Кавказ**. По его словам, в его «телефонный парламент» входило «полтора человека», однако он был распущен в 2009 году.

* «Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации.

** «Имарат Кавказ» — террористическая группировка, запрещена в России.

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