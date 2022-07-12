Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии давно не существует

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Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 12 июля, назвал внесение в Верховную раду украинскими депутатами законопроекта о признании республики Ичкерия* уморительным.

— Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует, — отметил он.

При этом чеченский лидер в своем Telegram-канале добавил, что о ликвидации Ичкерии* объявили в 2007-м сами же бывшие ичкерийцы. В тот же год был создан так называемый Имарат Кавказ**. По его словам, в его «телефонный парламент» входило «полтора человека», однако он был распущен в 2009 году.

7 июля Кадыров назвал своей приоритетной задачей в ходе специальной операции на Украине уничтожение остатков террористов, которые сбежали из Чечни. По его словам, несмотря на то, что союзные силы освободили ЛНР, для чеченцев спецоперация пока «далека до завершения».

* «Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации.

** «Имарат Кавказ» — террористическая группировка, запрещена в России.