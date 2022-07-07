Кадыров назвал приоритетную задачу чеченцев на Украине

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров своей приоритетной задачей в ходе специальной операции на Украине назвал уничтожение остатков террористов, которые сбежали из Чечни. По его словам, несмотря на то, что союзные силы освободили ЛНР, для чеченцев спецоперация пока «далека до завершения».

— Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали. Они официально признанные террористы. Похищали людей в Чеченской Республике, убивали и калечили мирное население, — написал Кадыров в Telegram.

Он подчеркнул, что с самого начала спецоперации его бойцы старались выявить нахождение этих террористов. Глава Чечни выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о ликвидации боевиков и отправит на выполнение данной задачи чеченское подразделение.

Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать. Такое заявление он сделал после слов украинского лидера о том, что Киев скоро вернет под свой контроль Лисичанск.