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«Бегите!»: Кадыров дал совет Зеленскому и украинским войскам

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Бегите!»: Кадыров дал совет Зеленскому и украинским войскам
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать.

— Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается, — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Такое заявление Кадыров сделал после слов украинского лидера о том, что Киев скоро вернет под свой контроль Лисичанск.

До этого стало известно, что союзные силы России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль город Лисичанск. Однако во время своего ухода украинские военнослужащие взорвали часть административных зданий, в том числе и мэрию.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

Найденные на территории Лисичанска и Северодонецка документы, которые могут свидетельствовать о присутствии иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

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