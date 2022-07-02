Союзные силы России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль город Лисичанск. Об этом стало известно в субботу, 2 июля.

Во время своего ухода украинские военнослужащие взорвали часть административных зданий. В их число вошла и мэрия города, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа потеряли более половины личного состава три батальона военных сил Украины. В ведомстве добавили, что ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих, а также уничтожили около 15 единиц военной техники.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска России и Луганской народной республики окружили Лисичанск. По его словам, в городе были перекрыты все въезды и выезды.

25 июня официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что силы ЛНР при поддержке армии России полностью освободили города Северодонецк и Боровское. Кроме того, были освобождены пункты Вороново и Сиротино.