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Кадыров: Союзные силы полностью окружили Лисичанск

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Кадыров: Союзные силы полностью окружили Лисичанск
Фото: vk/ramzan

Союзные войска России и Луганской народной республики (ЛНР) окружили Лисичанск. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в городе перекрыли все въезды и выезды, а в скором времени, возможно, начнется полномасштабное наступление на Лисичанск.

Также стало известно, что в ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа потеряли более половины личного состава три батальона военных сил Украины. Ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих, а также уничтожили около 15 единиц военной техники в пункте временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады.

1 июня стало известно, что за последние три дня ВС РФ совместно с военными ЛНР взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская, желатиновый завод, а также поселок Тополевка.

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