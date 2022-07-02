Минобороны: Три батальона ВСУ потеряли более половины личного состава под Лисичанском

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В ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа потеряли более половины личного состава три батальона военных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 2 июля.

— В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50 процентов личного состава, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих, а также уничтожили около 15 единиц военной техники в пункте временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады, передает РИА Новости.

Также российским системам ПВО в районе населенного пункта Явкино Николаевской области за сутки удалось сбить украинский истребитель МиГ-29, а также 19 беспилотников в ДНР, ЛНР, в Харьковской и Запорожской областях.

1 июня стало известно, что за последние три дня ВС РФ совместно с военными ЛНР взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту Матросская, желатиновый завод и поселок Тополевка.