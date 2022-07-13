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Росавиация опровергла информацию об операции у главы ведомства Нерадько

Александр Афонин
Общество
Росавиация опровергла информацию об операции у главы ведомства Нерадько
Фото: РИА Новости

Информация о перенесенной руководителем Росавиации Александром Нерадько операции не соответствует действительности. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Нерадько остается на оперативной связи и продолжает контроль над деятельностью ведомства, передает РИА Новости.

До этого ряд СМИ распространили информацию, что глава Росавиации был госпитализирован в реанимацию после падения с велосипеда. По данным агентств, у него наблюдались множественные ушибы и переломы. Позже врачи якобы провели операцию.

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