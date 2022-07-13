Резидент технополиса «Москва» осуществляет производство по переработке отходов в энергию

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Резидент «ПЛАЗАРИУМ» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» изготавливает плазменные установки по утилизации, которые смогут перерабатывать тонны вредных отходов в полезную энергию. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский в среду, 13 июля.

— Одна из компаний ОЭЗ Москвы разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные плазменные установки, которые за день перерабатывают до 25 тонн вредных отходов и породы в полезную энергию с возможностью наращивать производительность до 500 тонн в день и более в составе модульного завода. Благодаря эффективности и мобильности установки из столичной ОЭЗ привлекают для ликвидации экологического ущерба в регионах России. В некоторые из них новые установки планируется поставить уже до конца 2022 года, — отметил Овчинский.

Так, изготавливаемые установки способствуют уничтожению вредных отходов с помощью пароводяной плазмы и создают электрическую и тепловую энергию. Отмечается, что получаемую энергию можно использовать для сушки и нагрева отходов, направлять на продажу или нужды региона.

Помимо этого, компания изготавливает установки для плазменной газификации ТБО, пиролиза природного газа, производства бензинового и дизельного топлива, промышленные плазменные системы, оборудование плазмотермической обработки материалов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что с 2013 года предприятие размещается на площадке Печатники ОЭЗ Москвы и занимает почти 800 квадратных метров. За время своего функционирования компания изготовила на заказ уже более 25 подобных плазменных систем и установок.

Уточняется, что в особую экономическую зону «Технополис «Москва», подведомственную Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, входит пять технопарков общей площадью 223,3 гектара. Одна из них территориально расположена в Печатниках, остальные четыре — в Зеленограде. При этом ставка налога на прибыль для таких промышленностей составляет лишь два процента, а также действуют определенные льготы по аренде земли.