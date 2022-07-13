Мужчина, застреливший сотрудницу офиса микрозаймов, задержан в Подмосковье

Фото: СК РФ

В Московской области задержали мужчину, застрелившего сотрудницу офиса микрозаймов. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, следователи столичного Следственного комитета и сотрудники МВД в ходе совместной операции задержали преступника в подмосковной Балашихе. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

Убийство, о котором идет речь, произошло в воскресенье, 10 июля. Жертвой налета стала 51-летняя Ирина Глушаченкова. Мужчина расстрелял сотрудницу в упор из пистолета с глушителем, после порылся в шкафах, и, ничего не взяв, скрылся.

Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».