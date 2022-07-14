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Врач назвала смертельно опасные болезни, которые вызывает повышенный холестерин

Иссалина Аюпова

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Общество
Какие болезни вызывает повышенный холестерин
Фото: Pixabay

Холестерин является защитным механизмом организма, который залечивает поврежденные сосуды. Но чрезмерное употребление продуктов, повышающих его уровень, может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

— У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза (сосуды теряют эластичность, не способны подстраиваться под внешние изменения среды). Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта, — пояснила врач.

Ярцева также подчеркнула, что здоровый человек, у которого нет хронических заболеваний и ему диагностировали повышение холестерина, может не бояться критических изменений здоровья.

— Риска возникновения других заболеваний у него нет, — отметила специалист.

А врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, что вредит сердцу при диабете. Первый и главный фактор, который сказывается на состоянии сердца, — это уровень сахара крови. Также влияет и высокий уровень холестерина.

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