Капитальный ремонт доходного дома Лоткова завершится до конца года

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, 2-й Троицкий переулок, 6 Карта всех событий

Работы по восстановлению доходного дома А. А. Лоткова, которые проходят в рамках реализации городской программы капитального ремонта жилого фонда, планируют завершить до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в четверг, 14 июля.

Здание, построенное в псевдорусском стиле в 1915 году по адресу 2-й Троицкий переулок, дом 6, имеет сложную архитектуру. Замглавы ведомства Владимир Кожиченков уточнил, что в настоящее время проводятся работы по реконструкции фасада, кровли, подъездов и замене инженерных систем.

Особое внимание специалисты уделяют сохранению индивидуального исторического облика дома. В ходе ремонта фасада была проведена расчистка плоскостей, восстановление поврежденной кирпичной кладки и заделка трещин специальным строительным составом.

Места намокания были обработаны антигрибковым составом. Специалистам предстоит нанести новый штукатурный и красочный слои, заменить окна в местах общего пользования, а также обновить цоколь и откосы и заменить водосток.

При проведении работ используются только качественные отечественные материалы и оборудование. До конца года комплексный капитальный ремонт уникального доходного дома будет завершен.

В рамках работ будут восстановлены старинные ступени и перила в подъездах дома. Кроме того, в здании капитально отремонтируют кровлю и заменят ряд инженерных систем, включая электросети, систему холодного водоснабжения, центрального отопления и стояков водоотведения.

28 июня сообщалось, что специалисты в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда в Головинском районе Москвы ведут работы по обновлению дома 1948 года постройки. Капремонт планируется завершить осенью 2022 года.