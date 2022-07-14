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Названы семь признаков, которые могут говорить о мужской измене

Ирина Игнатенко
Общество
Названы семь признаков, которые могут говорить о мужской измене
Фото: pexels.com / cottonbro

Женщина может обратить внимание на 7 признаков, которые могут говорить о возможной измене или подготовке к ней со стороны мужчины. О них рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Так, если мужчина скрывает свои контакты, переписку, блокирует телефон, не разговаривает при вас, можно заподозрить его в измене.

Одним из признаков также можно посчитать отсутствие сильного физического притяжения, эмоциональной близости и возникновение скуки в отношениях. Стоит обратить внимание, если мужчина больше времени проводит с друзьями или на работе.

Также поводом для беспокойства может стать неожиданный акцент на внешности со стороны мужчины — он решил сменить гардероб или записаться в спортзал.

Догадаться об измене можно при помощи уточняющих вопросов. Нервное движение глаз, паузы, раздражение, расхождение в ответах может говорить об обмане.

Кроме того, следует обратить внимание на беспричинное увеличение расходов в семейном бюджете, передает РИАМО.

Мужчина решается на измену не на пустом месте. В этом уверен сексолог Юрий Гальперин, который перечислил пять причин, подталкивающих супруга к адюльтеру.

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