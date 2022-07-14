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Народный календарь. Как 15 июля уберечься от проблем с деньгами и здоровьем

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Как 15 июля уберечься от проблем с деньгами и здоровьем
Фото: depositphotos

В народном календаре 15 июля — Берегиня, Ризы, Петрова матка, Фотий, Сырная Богородица, Сырая Богородица. Православная церковь 15 июля празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского.

Запрещается переезжать в этот день и менять место жительства, не совершайте длительных поездок. Лучше перенесите все это на другой день. Эти действия могут привлечь беду в вашу жизнь, у вас будут финансовые трудности и проблемы в карьерных делах. Если нарушите запрет, могут также появится и проблемы со здоровьем.

Известно, что у народа было много разных запретов, которые так или иначе связаны с этим днем. Например, один из запретов распространялся на лень. Нельзя было отлынивать от работы, чем дольше вы трудитесь, тем счастливее будете.

Нельзя конфликтовать в этот день и ссориться с кем-либо, лучше следить за тем, что вы говорите, чтобы потом не было неприятностей. Старайтесь держать себя в руках и не вестись на провокации.

После принятия христианства на Руси образ Берегини смешался с образом Божьей Матери, из-за этого наши предки стали называть 15 июля Матушкой Сырой Богородицей. Праздник также называли днем Петровой Матки, в честь преподобного Петра, память которого чтут незадолго до этого дня.

Приметы погоды:

Сазан начинает плескаться — к теплой и ясной погоде.

На кончиках листьев травы появилась роса — к осадкам.

В муравейниках открыты ходы — к ведру, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Крылатые муравьи роем в воздухе кружат — к ливню.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 15 июля уберечься от проблем с деньгами и здоровьем

Именины отмечают: Арсений, Генрий.

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