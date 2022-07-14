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ДТП с участием двух автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде

Анастасия Колоскова
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на Северо-Восточной хорде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне Северо-Восточной хорды. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дорожная авария произошла перед развязкой с Щелковским шоссе. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Движение в сторону развязки с Щелковским шоссе осуществляется по двум полосам из четырех, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно, что Люберецкий городской суд отправил под стражу водителя каршеринга, который 11 июля сбил трех человек, переходивших в тот момент дорогу по зебре. Двое из пострадавших были госпитализированы, еще одного человека отпустили домой.

Впоследствии госпитализированные пациенты скончались.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», позже его переквалифицировали на часть пятую статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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