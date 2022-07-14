Названы ключевые преимущества работы дронов Госжилинспекции в Подмосковье

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Дроны Госжилинспекции сегодня показывают свою эффективность, помогая быстро и своевременно определять состояние кровли на многоквартирных домах. Об этом рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Московской области Юлия Белехова.

— Это важно, потому что при протечке не всегда можно быстро проникнуть на крышу – нужны ключи, согласование с управляющей организацией. С дронов же информацию можно получить минут за 20. После облета вы понимаете, в каком состоянии находится кровля, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Она добавила, что летом дроны показывают состояние кровли, а зимой наличие сосулек и наледи.

По ее словам, чем чаще будут происходить облеты, тем лучше.

Ранее жителям Курской области следует отказаться от использования беспилотников в бытовых целях. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в понедельник, 11 июля.