Полиция задержала подозреваемых в серии краж из автомобилей в Одинцове

Фото: moscow-live

Стражи порядка задержали в подмосковном Одинцове двоих жителей Красногорска, которые подозреваются в серии краж из автомобилей. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, для совершения преступлений злоумышленники использовали специальные технические средства.

Так, мужчины присматривали «подходящую» машину на парковке продуктового магазина на улице Кирова. Определив жертву, один из них следовал за владельцем машины в торговую точку. Используя специальное устройство, он передавал сигнал от ключа автомобиля на приемник подельнику, который находился возле транспортного средства. Затем тот свободно проникал в салон авто и похищал из него личные вещи.

— Имеются основания полагать, что задержанные причастны к совершению шести подобных краж в Одинцове и Истре, — отметила Петрова.

Она уточнила, что общая сумма причиненного ущерба составила порядка миллиона рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж автомобилей в Подмосковье. Им оказался 47-летний уроженец Самарской области.