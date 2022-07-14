Москвич организовал наркопритон в своей квартире

Фото: пресс-служба МВД России

Россия, Москва, улица Генерала Антонова Карта всех событий

Полицейские задержали 49-летнего жителя столицы, который содержал наркопритон в своей квартире. Об этом в четверг, 14 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Полицейские задержали подозреваемого по месту проживания на улице Генерала Антонова. В квартире, помимо хозяина, находились еще двое граждан. В этот момент они были под воздействием наркотиков, — сказал правоохранитель.

По его словам, гости «нехорошей» квартиры платили ее хозяину наркотиками за использование жилища. В их отношении составлены административные протоколы.

При этом они не стали скрывать, что употребляли в квартире запрещенные вещества. Кроме того, стражи порядка в разное время задержали наркозависимых, посещавших жилище подозреваемого.

На них также составили административные протоколы. В отношении организатора наркопритона правоохранители возбудили уголовное дело.

13 июля сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Московской области.