Свыше 16 килограммов гашиша изъяли у банды наркодилеров в Ярославской области

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Московской области. Об этом в среду, 13 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейским стало известно, что житель Москвы собирается приобрести у наркодилеров гашиш с целью его дальнейшей продажи. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов приняли решение провести операцию по поимке наркодилеров.

— По пути в столицу автомобиль злоумышленника был остановлен оперативниками и сотрудниками Госавтоинспекции в подмосковном городе Мытищи. При досмотре транспортного средства обнаружены несколько мобильных телефонов и банковских карт, а также 30 брикетов с наркотиками общей массой около 10 килограммов, — отметила она.

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Так, передача наркотических средств произошла вблизи села Глебовское Ярославской области. В ходе операции полицейские задержали самих подозреваемых. Ими оказались двое граждан одной из стран ближнего зарубежья.

Также в МВД выяснили, что злоумышленники арендовали в Ярославской области дом, где оборудовали тайник для наркотиков. В ходе обыска там было обнаружено еще свыше 16 килограммов гашиша.

В отношении троих фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт «МВД МЕДИА».

В четверг, 7 июля, сотрудники полиции задержали в Рузском городском округе двоих мужчин. Их подозревают в незаконном производстве наркотических веществ. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».