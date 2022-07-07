Более 25 килограммов мефедрона нашли в подпольной нарколаборатории в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Рузский городской округ, деревня Контемирово Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в Рузском городском округе двоих мужчин. Их подозревают в незаконном производстве наркотических веществ. Об этом в четверг, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, один из фигурантов арендовал в деревне Контемирово Рузского городского округа дом с земельным участком. В хозяйственной постройке он вместе с товарищем оборудовал лабораторию по производству мефедрона.

Вскоре об этом узнали сотрудники полиции и задержали злоумышленников.

— Ими оказались двое мужчин 25 и 37 лет — жители Тамбова и Новороссийска, — рассказала Петрова.

Во время осмотра помещений полицейские обнаружили два пакета с белым пастообразным веществом, канистры и бочки с химическими реагентами, а также различное оборудование.

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— Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД по Московской области, изъятое вещество является наркотическим средством мефедроном массой более 25 килограммов, — добавила Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Рузский районный суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 7 июля, проректору Российской таможенной академии Залиму Керефову было предъявлено обвинение в незаконном сбыте крупной партии наркотических средств.