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Проректору РТА Керефову предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотиков

Елена Самойлова
Происшествия
Проректору РТА Керефову предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотиков
Фото: СК РФ

Проректора Российской таможенной академии Залиму Керефову предъявлено обвинение в незаконном сбыте крупной партии наркотических средств. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, обвиняемый приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал и продавал их в даркнете. В результате совместной работы оперативных сотрудников и следователей удалось установить место производства наркотиков. В настоящее время там проводятся осмотры.

— Устанавливается круг причастных к производству наркотических средств и работе нарколаборатории в целом. Уже обнаружено семь закладок с наркотиками, ссылки на которые найдены у обвиняемого в компьютере, — рассказала Врадий.

Кроме того, на причастность к преступлению правоохранители проверяют и других сотрудников из руководящего состава академии, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления. Проводятся допросы и иные следственные действия.

Керефова задержали 5 июля прямо на рабочем месте. К вечеру стало известно о том, что в его отношении возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков.

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