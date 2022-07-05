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Уголовное дело о сбыте наркотиков возбуждено в отношении проректора РТА Керефова

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело о сбыте наркотиков возбуждено в отношении проректора РТА Керефова
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Уголовное дело возбуждено в отношении проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, он подозревается в незаконном сбыте крупной партии наркотиков.

— Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России, — подчеркнула представитель ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления.

— Также устанавливаются личности причастных к производству и сбыту наркотических средств, — заключила Врадий.

В свою очередь, прокуратура по Московской области поставила на контроль ход и результаты данного дела.

Ранее стало известно о задержании Керефова, это произошло на его рабочем месте.

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