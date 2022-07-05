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Проректор Российской таможенной академии Керефов задержан за торговлю наркотиками

Елена Самойлова
Происшествия
Проректор Российской таможенной академии Керефов задержан за торговлю наркотиками
Фото: vk.com/magicfilms_pro

В Подмосковье задержан проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.

По данным Telegram-канала «112», его задержали на рабочем месте. Керефова обвиняют в торговле наркотиками: якобы он сбыл несколько килограммов «синтетики».

В настоящее время в учебном заведении проходят обыски.

До этого стало известно, что ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества в рамках дела Раковой.

Подробнее о деле Раковой читайте в материале «Вечерней Москвы».

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