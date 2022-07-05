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Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества

Елена Самойлова
Происшествия
Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение по дополнительным эпизодам мошенничества. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.

Так, Мау обвиняется в хищении бюджетных средств в размере 20 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Образование», передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Таким образом, ущерб от действий группы превысит 40 миллионов рублей.

Ранее ректору уже было предъявлено обвинение в том, что он вместе с Мариной Раковой (экс-зам министра просвещения РФ — прим. «ВМ») и Сергеем Зуевым (ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук — прим. «ВМ») заключали подложные договоры между академией и рядом граждан о фиктивном трудоустройстве.

Это позволило им оформить более десятка человек и получить зарплату в размере 21 миллион рублей. 30 июня Мау предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза.

В ходе судебного заседания выяснилось, что у ректора РАНХиГС были куплены билеты в Турцию на 2 июля. Как следует из материалов дела, показания на Мау дали экс-замминистра образования Ракова и другие фигуранты.

Однако Мау отказался признавать свою вину. Тверской суд отправил ректора под домашний арест до 7 августа.

Подробнее о деле Раковой читайте в материале «Вечерней Москвы».

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