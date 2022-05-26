Восемь друзей Марины Раковой: в Москве проходят обыски по делу экс-замглавы Минпросвещения

В четверг, 26 мая, следственные действия проводятся у сотрудников Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Новые подробности громкого дела — в материале «Вечерней Москвы».
Восемь друзей
По информации собеседника «ВМ», обыски проходят у восьми бывших и действующих сотрудников академии по десяти адресам. В том числе у бывшего замминистра Минобрнауки и генерального директора ФИРО Максима Дулинова, его заместителя Эвелины Алиевой и руководителя Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения РАНХиГС Ольги Радионовой.
По версии следствия, таким образом Ракова устроила 12 сотрудников Минпросвещения России в ФИРО РАНХиГС. Однако какие-либо работы в образовательной организации эти люди не выполняли, а заработную плату получали регулярно.
В 2019 году чиновница проводила махинации с государственными контрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования.
Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям: ущерб превысил 50 миллионов рублей.
Дело Раковой
В среду, 29 сентября, стало известно, что Ракова стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей. А 30 сентября обыски были проведены в домах и офисах у сотрудников ФНФРО и бывшего руководителя одного из департаментов Министерства просвещения РФ. В тот же день Тверской суд постановил заключить под стражу на два месяца троих фигурантов данного дела: двух бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову.
1 октября экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова была объявлена в федеральный розыск. Спустя пять дней, 6 октября, стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко.
Спустя месяц следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Ивана Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова.
Еще одно обвинение Раковой предъявили 2 декабря 2021 года. По версии правоохранителей, Ракова фиктивно трудоустроила Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий ему было перечислено более девяти миллионов рублей.
Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года. Срок ареста неоднократно продлевали. В итоге Марина Ракова пробудет в СИЗО до 6 июня 2022 года.
После допроса по делу Раковой в качестве свидетеля в октябре 2021 года глава лаборатории РАНХиГС уехала в Кишинев. На данный момент Корниенко заочно обвинили по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и объявили в федеральный розыск.
Следствие считает, что Корниенко помогала Раковой обналичивать украденные 20 миллионов рублей.
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