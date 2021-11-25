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Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение по еще одному эпизоду мошенничества

Илья Ашуров

Происшествия
Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение по еще одному эпизоду мошенничества
Фото: АГН Москва

Следствие предъявило еще одно обвинение в мошенничестве ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По версии следствия, в 2018 году Зуев вместе с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком вступили в сговор, чтобы похитить средства Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Для этого они заключили фиктивные договоры о трудоустройстве в академию с двенадцатью сотрудниками.

С 2018 по 2020 год этим работникам выплачивалась зарплата, однако никакой деятельности в вузе они не выполняли. Таким образом ими был нанесен материальный ущерб более чем на 20 миллионов рублей.

— Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц, — заключили в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось, что исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова пошла на сделку со следствием и дала показания против ректора вуза Сергея Зуева, который обвиняется в хищении 21 миллиона рублей.

10 ноября силовики доставили в СИЗО № 7 ректора Шанинки Сергея Зуева, который проходит обвиняемым по делу Раковой.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

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