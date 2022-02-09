Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой

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В федеральный розыск объявили главу исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко. Она является фигурантом в деле обвиняемой в мошенничестве бывшей замминистра просвещения Марины Раковой.

После допроса по делу Раковой в качестве свидетеля в октябре 2021 года глава лаборатории РАНХиГС уехала в Кишинев.

На данный момент Корниенко заочно обвинили по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и объявили в федеральный розыск.

Следствие считает, что Корниенко помогала Раковой обналичивать украденные 20 миллионов рублей, передает ТАСС.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По версии следствия, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

28 сентября 2021 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года. Позже срок ареста продлили до 6 марта 2022 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Еще одно обвинение Раковой предъявили 2 декабря. По версии правоохранителей, Ракова фиктивно трудоустроила Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий Стеценко было перечислено более 9 миллионов рублей.