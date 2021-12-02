Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили новое обвинение

Фото: Пресс-служба суда

Следствие предъявило бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой обвинение по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По версии следствия, в 2017 году Марина Ракова, занимавшая пост генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным и его сообщниками из числа руководителей и сотрудников организации, а также с Артуром Стеценко.

Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. В результате указанному сотруднику (Стеценко — прим. ВМ) необоснованно выплачивалась зарплата из бюджетных средств, хотя в реальности он никакой деятельности в указанном фонде не осуществлял.

Следствие установило, что, согласно штатному расписанию, Артур Стеценко в период с июля 2017 по октябрь 2019 года занимал должность заместителя руководителя дирекции по организационно управленческой деятельности фонда. Одновременно с июля 2017 по февраль 2018 года он по документам являлся ведущим специалистом департамента внедрения инновационных проектов и в этот же период был советником генерального директора этой же организации. А в период с декабря 2016 по июль 2017 года Стеценко дополнительно числился на должности заместителя генерального директора по экономическим вопросам.

В указанный период времени фигуранты дела по поручению Раковой изготавливали и предоставляли в бухгалтерию ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и другие документы.

В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко было перечислено более 9 миллионов рублей. Таким образом, его незаконный ежемесячный доход составлял до 300 тысяч рублей.

Похищенными деньгами соучастники распорядились по собственному усмотрению. Размер ущерба, причиненный ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», оценили как особо крупный.

Уголовное дело о крупном мошенничестве выделили в отдельное производство из уголовного дела, ранее возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и других лиц.

25 ноября Тверской суд Москвы перевел под домашний арест исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристину Крючкову. Она пошла на сделку со следствием и дала показания против Зуева, который обвиняется в хищении 21 миллиона рублей.

Крючкова, как и ректор Шанинки Сергей Зуев, проходит обвиняемой по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Она была задержана в начале октября, а затем суд заключил ее в СИЗО до 28 ноября.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).