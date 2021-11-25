Исполнительный директор Шанинки дала показания против ректора Зуева

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Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова пошла на сделку со следствием и дала показания против ректора вуза Сергея Зуева, который обвиняется в хищении 21 миллиона рублей. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Крючкова, как и Зуев, проходит обвиняемой по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Она была задержана в начале октября, а затем суд заключил ее в СИЗО до 28 ноября.

— Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева и других фигурантов дела, — цитирует свой источник агентство.

Добавляется, что Крючкову перевели из СИЗО под домашний арест.

10 ноября силовики доставили в СИЗО № 7 ректора Шанинки Сергея Зуева, который проходит обвиняемым по делу Раковой. Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей.

По версии следствия, Зуев совместно с соучастниками похитил средства, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Эти средства были предоставлены фондом Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), ректором которой является обвиняемый, для выполнения научных исследований. Выделение государственных денег для фонда пролоббировала Ракова.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).