Вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег

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Бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 29 сентября.

По предварительным данным, Марина Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

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По данным источника РИА Новости, находясь на посту заместителя министра просвещения, женщина пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

В среду, 29 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, своими действиями Быков причинил ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей.