Вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег
Бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 29 сентября.
По предварительным данным, Марина Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.
По данным источника РИА Новости, находясь на посту заместителя министра просвещения, женщина пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».
В среду, 29 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, своими действиями Быков причинил ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей.