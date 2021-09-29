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Вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег

Анастасия Волоснова

Происшествия
Вице-президента Сбербанка обвинили в хищении крупной суммы денег
Фото: РИА Новости

Бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 29 сентября.

По предварительным данным, Марина Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

Видео: РИА Новости / Telegram

По данным источника РИА Новости, находясь на посту заместителя министра просвещения, женщина пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

В среду, 29 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, своими действиями Быков причинил ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей.

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