Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ НИИ ФСИН Быкова

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ НИИ ФСИН Быкова
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в 2018–2021 годах Быков заключил 95 фальшивых трудовых договоров с сотрудниками, которые уже работали в возглавляемом им учреждении. По этим контрактам сотрудники должны были выполнять работу, которая на самом деле не осуществлялась. При этом деньги на их деятельность учреждения выделяло, а Быков предоставлял поддельные отчеты о выполнении прописанных в договоре работ.

— В результате преступных действий ФКУ НИИ ФСИН России причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, — заключила Иванова.

В отношении Быкова возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В среду, 29 сентября, суд арестовал основателя компании Group-IB Илью Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене. В Кремле заявили, что этот арест не имеет ничего общего с делом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, так как Сачкова обвиняют в государственной измене, что не связано с экономикой.

Читайте также:
ДеньгиМоскваФСИН
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Северный поток: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Этический кодекс для Электроника

Все мнения
О проекте