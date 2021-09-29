СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ НИИ ФСИН Быкова

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в 2018–2021 годах Быков заключил 95 фальшивых трудовых договоров с сотрудниками, которые уже работали в возглавляемом им учреждении. По этим контрактам сотрудники должны были выполнять работу, которая на самом деле не осуществлялась. При этом деньги на их деятельность учреждения выделяло, а Быков предоставлял поддельные отчеты о выполнении прописанных в договоре работ.

— В результате преступных действий ФКУ НИИ ФСИН России причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, — заключила Иванова.

В отношении Быкова возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В среду, 29 сентября, суд арестовал основателя компании Group-IB Илью Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене. В Кремле заявили, что этот арест не имеет ничего общего с делом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, так как Сачкова обвиняют в государственной измене, что не связано с экономикой.