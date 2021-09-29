В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Сачкова

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Неизвестно, доложила ли Федеральная служба безопасности (ФСБ) президенту РФ Владимиру Путину об аресте основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом в среду, 29 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что ФСБ ежедневно докладывает Путину по профильным вопросам.

— Здесь я не могу сказать. Просто могу сказать, что ежедневно докладывается по профильным вопросам со стороны ФСБ, — ответил он на вопрос, знает ли президент об аресте предпринимателя.

Кремль в курсе этой информации, но не располагает подробностями.

Песков заявил, что этот арест не имеет ничего общего с делом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. По его словам, Сачкова обвиняют в государственной измене, что не связано с экономикой.

— Кремль просто не вправе что-то считать на этот счет, Кремль не устанавливает и не отменяет меры пресечения, — передает ТАСС его ответ на вопрос о возможном ходатайстве властей об изменении для Сачкова меры пресечения.

Песков добавил, что Кремль не боится того, что после этого дела зарубежные и российские компании станут опасаться сотрудничества с Россией.

Сачков, по версии Forbes, — один из самых ярких предпринимателей в мире в возрасте до 30 лет.

О его аресте «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда города Москвы. Бизнесмена арестовали на два месяца по подозрению в госизмене.

В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. К утру 29 сентября офис компании работал в штатном режиме.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых «Ростех», Сбербанк, «Альфа-банк» и «Мегафон».