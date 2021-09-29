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Основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по подозрению в госизмене. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда города Москвы.

— В отношении И. К. Сачкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток, то есть до 27 ноября 2021 года, — заключил пресс-секретарь суда.

В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. К утру 29 сентября офис компании работал в штатном режиме.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых «Ростех», Сбербанк, «Альфа-банк» и «Мегафон».