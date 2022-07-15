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Эксперт рассказала, где дешевле арендовать жилье в Москве и Подмосковье

Ирина Игнатенко
Город
Эксперт рассказала, где дешевле арендовать жилье в Москве и Подмосковье
Фото: depositphotos

Чтобы выгодно снять квартиру в Москве, стоит обратить внимание на ТиНАО, а также отдаленные районы Зеленоградского округа. Об этом рассказала эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.

По словам эксперта, среди районов Москвы по уровню цен выгодно выделяются поселения Троицкого округа, где ставки аренды однокомнатных квартир составляют в среднем около 20 000 рублей.

Также низкие ставки зафиксированы на востоке — Новокосино, Капотня. Кроме того, дешево сдают жилье в районах со старым жилым фондом, например, в Бирюлеве Западном.

Что касается Подмосковья, то здесь тоже играет роль расположение: чем дальше от столицы, тем дешевле квартиры для аренды.

По словам Лапшиной, самые низкие средние ставки аренды однокомнатных квартир (до 20 тысяч рублей) зафиксированы в Ступине, Воскресенске, Лосино-Петровском, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые с 2015 года начали снижаться цены на жилье. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за июнь упала на 1,8 тысячи рублей.

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