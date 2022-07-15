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Православная церковь 16 июля почитает мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке. Их схватили как христиан и отправили на суд правителя Максимиана. В народе день прозвали маковым, потому что в этот период сеяли мак. Еще в эту дату чтут память мучеников Диомида Кесарийского, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи, пострадавших в гонении на христиан в 108 году в Кесарии Капподакийской.

Говорят, чтобы привлечь удачу, необходимо 16 июля сделать пироги или просто взять еду и поделиться ею с ближними. Например, с теми, кто в этом нуждается, или со своими родными людьми. Старайтесь помогать тем, кому это нужно, не жадничайте и не отказывайте в помощи бедным людям, которые просят ее у вас.

Не начинайте что-то новое, нельзя строить планы. Говорят, все, что вы будете делать или запланировали на 16 июля, не сбудется, либо не сможет принести вам желаемого результата и удовольствия. Стоит идти по намеченному пути и оставить разнообразие либо отложить это на другой день.

Приметы погоды

Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину — к ясному дню.

Комары и мошки роем летают — к хорошей погоде в ближайшую неделю.

Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.

Если на звездном небе ярко горит полярная звезда, то можно идти на медведя.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 16 июля привлечь удачу в свою жизнь

Именины отмечают: Анатолий, Александр, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп.