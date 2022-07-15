Дребезг, пульсация, вой: названы явные признаки того, что пора менять машину

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В процессе эксплуатации обслуживать автомобиль становится все дороже — после определенного пробега или при появлении некоторых признаков будет логичнее его продать. Например, к неприятным симптомам относится коррозия кузова и нарушения работы двигателя. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

Эксперт отметил, что каждый водитель самостоятельно определяет для себя момент, в который будет готов избавиться от машины. В некоторых случаях на автомобиле продолжают ездить до того момента, пока его полностью не охватит ржавчина.

— Все зависит от финансового состояния человека и от его амбиций. Кто-то может ездить с ржавчиной долго, а для кого-то это первый признак того, что машина потеряла свой товарный вид и ее пора менять. Среднестатистический водитель эксплуатирует автомобиль до последнего, когда дело доходит до реальных проблем. Например, до потери структурной целостности кузова, когда ржавеют не только крылья, но и крыша, лонжероны, рама и все, что имеет отношение к конструкции, — рассказал специалист.

Признак того, что скоро авто потребует вложений, — проблемы с двигателем, которые могут вести к капремонту, отметил Баканов. Так, первым звоночком может быть резко выросший расход масла. Стук в двигателе — тоже намек на серьезный ремонт, предупредил эксперт.

О грядущих вложениях сигнализируют проблемы с коробкой передач, отметил собеседник «ВМ».

— Должно насторожить все, что касается коробки передач и сулит крупный ремонт: какой-либо дребезг, пульсация, вой. На классическом автомате рывки и дерганье говорят о том, что масло давно не менялось. Как минимум, придется перебирать коробку, а вот каким будет итог — неизвестно. Чем раньше этой проблемой заняться, тем лучше, — подчеркнул Баканов.

В идеале сигналом к замене должен быть уход машины с гарантии через три-пять лет после покупки, заметил специалист. Однако в нынешних условиях не все могут себе это позволить, учитывая космические цены на автомобили. Поэтому можно задуматься о смене авто при пробеге 120–150 тысяч: после этого машина начинает если не «сыпаться», то «подсыпаться», заключил Баканов.